Свищев прокомментировал выступление Путина по поводу недопуска россиян до Олимпиады

— Мы должны принять слова Владимира Владимировича как призыв к действию, наша задача — в непростое время обеспечить участие наших спортсменов в международных соревнованиях. Мы обязаны обеспечить возможность выступать, но без ущемления национальных интересов и интересов самих спортсменов.



Все наши спортсмены — патриоты своей Родины и отстаивают ее интересы, тем самым они не согласятся на дискриминационные требования. Но мы видим, что сейчас тем же Евросоюзом делается всё для того, чтобы россияне не могли приезжать в Европу. Так же и в спорте: запретить участвовать они не могут, но они создают сложные условия для отбора на Олимпиаду, возможностей остается всё меньше и меньше.



Независимо от всего происходящего, мы должны развивать внутренние соревнования, приглашать спортсменов из всех стран. Очень важно не прекращать диалог с федерациями и МОК, закрыться и обидеться — не поможет в решении вопроса. Шантаж и бойкот — тоже не выход, необходим ежедневный конструктивный диалог. Надо продолжать убеждать наших коллег на Западе в том, что мы должны участвовать, — сказал Свищев «Матч ТВ».