Свищев прокомментировал выступление Путина по поводу недопуска россиян до Олимпиады

«Должны принять слова президента как призыв к действию». Свищев — о выступлении Путина по поводу недопуска россиян до Олимпиады
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Матч ТВ», что слова президента РФ Владимира Путина о том, что в вопросе участия россиян на Олимпиаде нужно отталкиваться от интересов спортсменов, должны послужить призывом к действию.
Ранее Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что в вопросе участия в Олимпиаде в Париже нужно руководствоваться интересами самих спортсменов.
— Мы должны принять слова Владимира Владимировича как призыв к действию, наша задача — в непростое время обеспечить участие наших спортсменов в международных соревнованиях. Мы обязаны обеспечить возможность выступать, но без ущемления национальных интересов и интересов самих спортсменов.
Все наши спортсмены — патриоты своей Родины и отстаивают ее интересы, тем самым они не согласятся на дискриминационные требования. Но мы видим, что сейчас тем же Евросоюзом делается всё для того, чтобы россияне не могли приезжать в Европу. Так же и в спорте: запретить участвовать они не могут, но они создают сложные условия для отбора на Олимпиаду, возможностей остается всё меньше и меньше.
Независимо от всего происходящего, мы должны развивать внутренние соревнования, приглашать спортсменов из всех стран. Очень важно не прекращать диалог с федерациями и МОК, закрыться и обидеться — не поможет в решении вопроса. Шантаж и бойкот — тоже не выход, необходим ежедневный конструктивный диалог. Надо продолжать убеждать наших коллег на Западе в том, что мы должны участвовать, — сказал Свищев «Матч ТВ».
МОК в конце марта огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО. МОК не направил ОКР приглашение на Игры 2024 года в установленную дату 26 июля.
Олимпиада в столице Франции пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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«Должны принять слова президента как призыв к действию». Свищев — о выступлении Путина по поводу недопуска россиян до Олимпиады
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