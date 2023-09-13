Главы олимпийских комитетов Эстонии, Латвии и Литвы выступили против допуска россиян к международным соревнованиям
Главы НОК Эстонии, Латвии и Литвы выступили против допуска россиян к турнирам.
«Олимпийский спорт – это мощный инструмент, основанный на сильных ценностях: совершенство, уважение и дружба. Но в конкретном случае те решения, которые предлагаются руководящими спортивными органами, неприемлемы для всех спортсменов, поскольку перед ними стоят неприятный выбор и этическая дилемма – соревноваться со спортсменами (из России и Беларуси – Sports.ru) или нет.
Мы признаем решение некоторых международных спортивных федераций не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям любого уровня», – говорится в совместном заявлении президентов национальных олимпийских комитетов (НОК) балтийских стран.
В марте Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям разрешить россиянам и белорусам выступать в нейтральном статусе.
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Главы олимпийских комитетов Эстонии, Латвии и Литвы выступили против допуска россиян к международным соревнованиям