Звезда настольного тенниса заработала на ставках на договорные матчи $470 000
Главная звезда сборной Австралии по настольному теннису Адам Майкл Грин сделал более 1100 ставок, выиграв для себя и сообщников 473 000 долларов. Игрока задержали в декабре 2020 года. Грин ставил на договорные матчи по настольному теннису на турнирах в Восточной Европе, получая наводки от информатора из Украины. Часть дохода в размере 190 000 долларов он отправил сообщникам в Австралии со своего личного счета.
На днях игрок частично признал вину, при этом адвокат настаивал на том, что его клиент болен лудоманией. В итоге суд вынес довольно мягкий приговор – 3 года лечения от игровой зависимости 100 часов общественных работ и трехлетний запрет на ставки.
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Звезда настольного тенниса заработала на ставках на договорные матчи $470 000