ОКР намерен финансово компенсировать спортсменам пропуск соревнований

ОКР намерен финансово компенсировать спортсменам сборной России пропуск соревнований
Олимпийский комитет России (ОКР) планирует финансово компенсировать спортсменам пропуск международных соревнований. Об этом на расширенном заседании коллегии ОКР рассказал президент организации Станислав Поздняков.
"ОКР, хоть и является общественной организацией, готов восполнить потери, которые неизбежно возникают у наших спортсменов. Мной было поручено подготовить проект, который предусматривает выплату членам олимпийской команды России - тем, кто ранее выступал на Олимпийских играх, продолжает выступать и готовиться и лишен возможности полноценно участвовать в международных соревнованиях. Либо тем, кто по моральным соображениям не хочет подписывать документы [об осуждении СВО] и не участвует в подобных мероприятиях".