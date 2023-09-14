Глава ОКР: «Соглашаясь на «нейтрализацию», вы становитесь заложником»

«Соглашаясь на «нейтрализацию», вы становитесь заложником чужих интересов». Глава ОКР обратился к российским спортсменам
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что российские спортсмены становятся заложниками чужих интересов, соглашаясь на участие в соревнованиях в нейтральном статусе.
МОК в конце марта огласил рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.
— Самая важная для всех спортсменов сейчас тема — это полноценная соревновательная деятельность, в том числе на международном уровне и те проблемы, с которыми они неизбежно сталкиваются ввиду ее отсутствия или же дополнительных, назовем это так, параметров и условий, выдвигаемых международными федерациями.
Прекрасно понимаю спортсменов, которые хотят и стремятся выступать на международных стартах, представлять свою страну и бороться за честь России. Каждый имеет право сделать свой моральный выбор. Но нужно понимать, что соглашаясь на «нейтрализацию», вы становитесь заложником чужих интересов.
Сегодня большинство спортсменов по прежнему безосновательно лишены возможности выступать на международных стартах. А те, кому эту возможность якобы предлагают, должны отказаться от флага и гимна своей страны, национальной принадлежности, гражданских прав, обязанностей и так далее. То есть, по сути, сдать тест на молчаливое согласие с «внешней волей». И соблюдать это согласие на протяжении неограниченного периода времени. На деле — мы видим дискриминацию по паспорту, по гражданству и национальному признаку. Мы видим и весь мир это видит! — написал Поздняков в Telegram канале.
Ранее МОК не направил ОКР приглашение на Олимпийские игры в Париже в установленную дату — 26 июля. Летние Игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.