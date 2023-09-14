Глава ОКР: «Соглашаясь на «нейтрализацию», вы становитесь заложником»

— Самая важная для всех спортсменов сейчас тема — это полноценная соревновательная деятельность, в том числе на международном уровне и те проблемы, с которыми они неизбежно сталкиваются ввиду ее отсутствия или же дополнительных, назовем это так, параметров и условий, выдвигаемых международными федерациями.



Прекрасно понимаю спортсменов, которые хотят и стремятся выступать на международных стартах, представлять свою страну и бороться за честь России. Каждый имеет право сделать свой моральный выбор. Но нужно понимать, что соглашаясь на «нейтрализацию», вы становитесь заложником чужих интересов.



Сегодня большинство спортсменов по прежнему безосновательно лишены возможности выступать на международных стартах. А те, кому эту возможность якобы предлагают, должны отказаться от флага и гимна своей страны, национальной принадлежности, гражданских прав, обязанностей и так далее. То есть, по сути, сдать тест на молчаливое согласие с «внешней волей». И соблюдать это согласие на протяжении неограниченного периода времени. На деле — мы видим дискриминацию по паспорту, по гражданству и национальному признаку. Мы видим и весь мир это видит! — написал Поздняков в Telegram канале.