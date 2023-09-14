Скейтбордистов из России допустили до международных соревнований

Согласно сообщению организации, возможность принять участие в международных соревнованиях для таких спортсменов появится с 1 января 2024 года. Скейтбордистам будет присвоен статус «индивидуальных нейтральных спортсменов», а их участие будет отдельно регламентировано с помощью особых правил. Отмечается, что специальный регламент был принят ради соответствия строгим требованиям спортивного нейтралитета. Кроме того, эти правила были написаны исходя из рекомендаций исполкома Международного олимпийского комитета. Содержание этого регламента на данный момент неизвестно, но в федерации скейтбординга уточнили, что правила будут опубликованы в ближайшие несколько недель.