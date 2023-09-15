Роднина признала деградацию Олимпийских игр

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью «РБ Спорт» заявила, что ценность Олимпийских игр с каждым годом становится все ниже и ниже.
По ее словам, подобное происходит из-за сомнительных решений руководства Международного олимпийского комитета (МОК).
«Олимпийское движение испытывает кризис, а его предводители идут явно вразрез с Олимпийской хартией, отбирая спортсменов по национальному признаку. С каждым годом ценность Игр снижается», — заявила Роднина.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. Некоторые федерации предлагают россиянам подписать декларации о нейтральности для участия в турнирах.