Роднина признала деградацию Олимпийских игр

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина в интервью «РБ Спорт» заявила, что ценность Олимпийских игр с каждым годом становится все ниже и ниже.

По ее словам, подобное происходит из-за сомнительных решений руководства Международного олимпийского комитета (МОК).

«Олимпийское движение испытывает кризис, а его предводители идут явно вразрез с Олимпийской хартией, отбирая спортсменов по национальному признаку. С каждым годом ценность Игр снижается», — заявила Роднина.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.