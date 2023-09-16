Магомедов одолел украинца Блесецкого в четвертьфинале ЧМ-2023

Чемпион мира и Европы 2021 года, российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов уверенно вышел в полуфинал чемпионата мира – 2023, который проходит в Белграде (Сербия).

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В четвертьфинальном поединке Магомедов встречался с представителем Украины Валентином Блесецким. Схватка в весовой категории до 61 кг завершилась победой российского борца на туше (16:4). Отметим, что данная категория не входит в программу летних Олимпийских игр.

Отметим, что в полуфинале турнира Магомедова ждёт встреча с представителем Грузии Шотой Фартенадзе.