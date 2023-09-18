UWW рекомендовало россиянам и украинцам не пожимать руки на ЧМ по борьбе

«Руководство Объединенного мира борьбы рекомендовало российским и украинским спортсменам не пожимать друг другу руки на чемпионате мира во избежание инцидентов, если один из соперников откажется. Также российские судьи не могут быть назначены на схватки украинских борцов, а украинские судьи — на схватки с участием россиян», — цитирует представителя UWW «Матч ТВ».