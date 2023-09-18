Россия получит по три места на этапах Кубка мира по спортивной гимнастике в 2024 году

«FIG выделила России по три мужских и женских места на этапы Кубка мира весной в нейтральном статусе. Это произошло на последнем совещании исполкома федерации. Они сказали, что в случае попадания в призеры будет получена путевка на Олимпийские игры. Когда мы спросили про нейтральный статус, нам ответили, что дадут разъяснения в ближайшие недели. Прошло два месяца — ждем до сих пор», — приводит слова старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко «Матч ТВ».