Чемпион ОИ Сидаков вышел в полуфинал ЧМ по борьбе в весовой категории до 74 кг
Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Заурбек Сидаков пробился в полуфинал чемпионата мира в Белграде.
Сидаков в четвертьфинале победил Хетага Цаболова, представляющего Сербию, — 6:4. За выход в финал Сидаков поспорит с Тураном Байрамовым из Азербайджана.
Чемпионат мира в Белграде завершится 24 сентября. Россияне выступают на турнире, который является отборочным на Олимпийские игры 2024 года в Париже, в нейтральном статусе.