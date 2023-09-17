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Чемпион ОИ Сидаков вышел в полуфинал ЧМ по борьбе в весовой категории до 74 кг

Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Заурбек Сидаков пробился в полуфинал чемпионата мира в Белграде.

Чемпион ОИ Сидаков вышел в полуфинал ЧМ по борьбе в весовой категории до 74 кг
© Матч ТВ

Сидаков в четвертьфинале победил Хетага Цаболова, представляющего Сербию, — 6:4. За выход в финал Сидаков поспорит с Тураном Байрамовым из Азербайджана.

Чемпионат мира в Белграде завершится 24 сентября. Россияне выступают на турнире, который является отборочным на Олимпийские игры 2024 года в Париже, в нейтральном статусе.