Чемпион ОИ Сидаков вышел в полуфинал ЧМ по борьбе в весовой категории до 74 кг

Олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Заурбек Сидаков пробился в полуфинал чемпионата мира в Белграде.

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Сидаков в четвертьфинале победил Хетага Цаболова, представляющего Сербию, — 6:4. За выход в финал Сидаков поспорит с Тураном Байрамовым из Азербайджана.