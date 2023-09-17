Борец Сидаков с рассеченной бровью пробился в полуфинал ЧМ-2023

Российский борец Заурбек Сидаков получил рассечение головы во время четвертьфинальной схватки с сербом Хетагом Цаболовым на чемпионате мира по спортивной борьбе в Сербии. Об этом пишет «Чемпионат».

В Белграде в настоящее время проходит чемпионат мира, который является отборочным на Игры-2024 в Париже. Российские борцы выступают на турнире в нейтральном статусе.

По данным портала, в конце схватки Сидаков получил рассечение брови. Судьи остановили схватку, россиянину была оказана медицинская помощь.

Атлет продолжил схватку после перевязки и выиграл со счетом 6:4.