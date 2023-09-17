Россиянин Магомедов уступил американцу Оруджеву в финале ЧМ по вольной борьбе

Российский борец вольного стиля Абасгаджи Магомедов уступил американцу Виталию Оруджеву в финале чемпионата мира по вольной борьбе. Спортсмены боролись за победу в весовой категории до 61 кг. Россиянин уступил в решающей схватке со счётом 9:10.

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Чемпионат мира по вольной борьбе. Вес до 61 кг

1. Виталий Оруджев (США).

2. Абасгаджи Магомедов (Россия).

3. Тайирбек Жумашбек (Кыргызстан) и Шота Партенадзе (Грузия).

Отметим, что это первая медаль, завоёванная российскими борцами на текущем чемпионате мира. Турнир проходит в Белграде (Сербия) с 16 по 24 сентября 2023 года.