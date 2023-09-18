Украинка Харлан вспомнила о скандале с россиянкой Смирновой на ЧМ

«Я узнала о том, что буду сражаться с россиянкой за три дня до турнира. Не могла поверить в то, что это происходит. Я знала, что момент рукопожатия настанет. Конечно, я подготовилась. Но не могла подготовиться к ее реакции», — сказала Харлан.