Мамиашвили прокомментировал рекомендации UWW

«Никто к ребятам не подходил с таким вопросом, просто предупредили, чтобы реагировали адекватно. Это вопрос остро встал перед Международным олимпийским комитетом после эпизода с фехтовальщицами — наша девочка традиционно сделала шаг навстречу сопернице для рукопожатия, а та ее остановила оружием, затем была дисквалификация, а вслед за этим украинка чуть ли не персональное приглашение на Олимпиаду получает. Но во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары, с рукопожатия начинались все баталии и ими же заканчивались, и не важно — побежден ты или выиграл», цитирует Мамиашвили ТАСС.