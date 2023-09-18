Мамиашвили прокомментировал рекомендации UWW

Мамиашвили — о рекомендациях UWW: никто с таким вопросом не подходил
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал рекомендации Объединённого мира борьбы по поводу рукопожатий. Как стало известно ранее, в UWW рекомендовали российским и украинским спортсменам не пожимать друг другу руки на чемпионате мира по борьбе, проходящем в Белграде.
«Никто к ребятам не подходил с таким вопросом, просто предупредили, чтобы реагировали адекватно. Это вопрос остро встал перед Международным олимпийским комитетом после эпизода с фехтовальщицами — наша девочка традиционно сделала шаг навстречу сопернице для рукопожатия, а та ее остановила оружием, затем была дисквалификация, а вслед за этим украинка чуть ли не персональное приглашение на Олимпиаду получает. Но во главу угла в олимпизме всегда ставилось рукопожатие, а не пьедестал и гонорары, с рукопожатия начинались все баталии и ими же заканчивались, и не важно — побежден ты или выиграл», цитирует Мамиашвили ТАСС.
Напомним, чемпионат мира по борьбе проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. Объединённый мир борьбы (UWW) допустил к участию в чемпионате спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе.