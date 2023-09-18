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Россиянка Сидельникова вышла в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе, где встретится с украинкой Ткач

Россиянка Анастасия Сидельникова вышла в 1/8 финала чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Белграде.

Сидельникова вышла в 1/8 финала ЧМ по борьбе, где встретится с украинкой Ткач
© Федерация спортивной борьбы Кемеровской области

В квалификационной схватке в весовой категории до 59 кг россиянка победила представительницу Сербии Ивану Радивоевич — 10:0. Соперницей Сидельниковой в следующей стадии будет украинка Юлия Ткач.

Чемпионат мира проходит в Белграде. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.