Сидельникова вышла в 1/8 финала ЧМ по борьбе, где встретится с украинкой Ткач

Россиянка Анастасия Сидельникова вышла в 1/8 финала чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Белграде.

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В квалификационной схватке в весовой категории до 59 кг россиянка победила представительницу Сербии Ивану Радивоевич — 10:0. Соперницей Сидельниковой в следующей стадии будет украинка Юлия Ткач.