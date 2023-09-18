Сидельникова вышла в 1/8 финала ЧМ по борьбе, где встретится с украинкой Ткач

Россиянка Сидельникова вышла в 1/8 финала чемпионата мира по борьбе, где встретится с украинкой Ткач
Россиянка Анастасия Сидельникова вышла в 1/8 финала чемпионата мира по спортивной борьбе, который проходит в Белграде.
В квалификационной схватке в весовой категории до 59 кг россиянка победила представительницу Сербии Ивану Радивоевич — 10:0. Соперницей Сидельниковой в следующей стадии будет украинка Юлия Ткач.
Чемпионат мира проходит в Белграде. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.