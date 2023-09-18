Усманов принес России первое золото ЧМ по борьбе

Россиянин Ахмед Усманов завоевал золото чемпионата мира по борьбе, который проходит в Сербии.

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В понедельник борец вольного стиля из России Ахмед Усманов в финале чемпионата мира в весовой категории до 79 кг встречался с представителем Грузии Владимиром Гамкрелидзе.

В решающем поединке россиянин добился победы - 4:1. Он принес первое золото для спортсменов из России. Также Усманов получил олимпийскую лицензию.