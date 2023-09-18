Усманов принес России первое золото ЧМ по борьбе
Россиянин Ахмед Усманов завоевал золото чемпионата мира по борьбе, который проходит в Сербии.
В понедельник борец вольного стиля из России Ахмед Усманов в финале чемпионата мира в весовой категории до 79 кг встречался с представителем Грузии Владимиром Гамкрелидзе.
В решающем поединке россиянин добился победы - 4:1. Он принес первое золото для спортсменов из России. Также Усманов получил олимпийскую лицензию.
Не смог выйти в финал двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев. В полуфинале соревнований в весовой категории до 97 кг он получил травму шеи и при счете 2:8 в пользу представителя Бахрейна Ахмеда Тажудинова не смог продолжить схватку.