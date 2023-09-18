Губерниев высказался о допуске россиян к ОИ-2024

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в статье для газеты «Советский спорт» рассказал о ситуации с Играми-2024. Он отметил, что россиянам следует попытаться пробиться на Олимпиаду.

Губерниев отметил, что у российских спортсменов, в частности, у борцов, есть шансы попасть на Игры.

По его мнению, президент России Владимир Путин «правильно сделал, что дал спортсменам возможность принимать решение» об участии или неучастии в Олимпиаде.

Спортсменам, подчеркнул Губерниев, следует бороться за свои права, а руководителям федераций - проявлять некоторую гибкость.

По его оценке, неприемлемо подписывать какие-либо документы, направленные против страны. Вместе с тем, возможно использовать лазейки, в особенности, в тех видах спорта, где это реально сделать.

Губерниев подчеркнул, что уважает позицию олимпийских чемпионов Евгения Рылова и Вероники Степановой, выступивших категорически против поездки российских атлетов на Олимпиаду.