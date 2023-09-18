Российский борец Усманов: «Я не сомневался, что стану чемпионом мира»

Будет ли у меня еще такая возможность, я не знаю, только всевышний видит. На мне была такая ответственность — у нашей команды не было пока ни одного золота. Я хотел дать этому начало, завоевать первое золото. Мне не было тяжело сегодня, я даже мысли не допускал, что могу кому то проиграть здесь. Ни грамма сомнений не было на этот счет. Я знал, что столько людей болеют за меня, я верил, что могу их обрадовать.