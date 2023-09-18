Российский борец Усманов: «Я не сомневался, что стану чемпионом мира»
Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов заявил «Матч ТВ», что верил в свою победу и даже мысли не допускал, что может кому либо проиграть на чемпионате мира в Сербии. В понедельник Усманов победил грузина Владимира Гамкрелидзе со счетом 4:1 в неолимпийской категории до 79 кг в финале чемпионата мира по спортивной борьбе и завоевал золотую медаль.
— На чемпионате мира финал простым не может быть. Соперник молодой, перспективный, вчера он показал очень хорошую борьбу. Я настраивался отдать все силы в эти шесть минут. Не каждому выпадает такой шанс — пройти в финал чемпионата мира.
Будет ли у меня еще такая возможность, я не знаю, только всевышний видит. На мне была такая ответственность — у нашей команды не было пока ни одного золота. Я хотел дать этому начало, завоевать первое золото. Мне не было тяжело сегодня, я даже мысли не допускал, что могу кому то проиграть здесь. Ни грамма сомнений не было на этот счет. Я знал, что столько людей болеют за меня, я верил, что могу их обрадовать.
— Вы говорили, что хотите перейти в олимпийский вес. Куда именно — выше или ниже вашего веса?
— Вверх, у меня вес немаленький. 74 кг — один из самых конкурентных весов в России, в мире. Может, смогу сделать 2–3 хорошие схватки в этом весе, но там есть и олимпийский чемпион (Заурбек) Сидаков. Мне легко бывает, когда я ем и борюсь полный сил, — сказал Усманов «Матч ТВ».
Это вторая медаль для россиян на чемпионате мира. Ранее в неолимпийской категории до 61 кг серебро завоевал Абасгаджи Магомедов. Чемпионат мира проходит в Белграде с 16 по 24 сентября. Россияне выступают в нейтральном статусе. Турнир является отборочным на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Российский борец Усманов: «Я не сомневался, что стану чемпионом мира»
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