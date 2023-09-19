В Москве пройдет финал Гран-при России по нардам

«У нас большие планы на развитие нард в стране. Гран-при России является первым крупным турниром для нашей федерации, в нем принимают участие большое количество спортсменов, идет самая настоящая борьба за выход в финал.



К слову, на кону стоят 5 млн рублей. В ближайшее время мы планируем объявить о серии подобных турниров, в которых ставим задачу объединить нардистов по всей России.



А глобально ставим цель подготовить и вырастить будущего чемпиона мира – россиянина. В нарды играют тысячи людей в нашей стране, и мы хотим дать им не только ощущение хобби, но и настоящие эмоции спортивной борьбы.



Также в рамках Гран-при мы проведем турнир среди звезд, имена которых раскроем в ближайшее время», – заявил президент Федерации нард и бэкгэммон России Алексей Авсецин.