Абдулрашид Садулаев снялся с чемпионата мира по борьбе

Двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев снялся с чемпионата мира по вольной борьбе в Белграде. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Садулаев снялся с соревнований по рекомендации врача. 18 сентября Садулаев не смог завершить полуфинальную схватку с представителем Бахрейна Ахмедом Тажудиновым из-за травмы шеи и выбыл из борьбы за золото. 19 сентября Садулаев мог побороться за бронзу турнира, которая гарантировала бы ему получение олимпийской лицензии.