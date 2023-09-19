Мамиашвили прокомментировал травму Садулаева

«Через это нужно пройти. Садулаев боец и сможет справиться» — Мамиашвили о травме борца
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что Абдулрашид Садулаев сможет справиться с травмой, полученной на чемпионате мира.
Во вторник тренер сборной России Махмуд Магомедов сообщил «Матч ТВ», что борец вольного стиля Садулаев из за травмы шейных позвонков снялся с чемпионата мира в Сербии и не поборется за бронзовую медаль.
— Его сняли, да. Его нужно (было) снимать ещё до этой схватки, но мнение спортсмена учитывалось. Мало ли на что я надеялся, я понимаю проделанную работу, состояние спортсменов и условия нашей поездки на этот чемпионат. Всегда есть нюансы, невозможно все предугадать. Будем желать ему скорейшего выздоровления и скорее встать в строй. На войне как на войне, ничего страшного, через это нужно пройти, он боец и сможет справиться, — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».
В понедельник Садулаев к концу полуфинальной схватки в категории до 97 кг с Ахмедом Тажудиновым из Бахрейна проигрывал со счетом 2:9, но из за повреждения шеи не сумел продолжить поединок.
Чемпионат мира в Белграде завершится 24 сентября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.
Экс‑арбитр ФИФА Николаев ответил на вопрос, должен ли был Дзюба получить желтую карточку за порванную футболку в матче РПЛ
«Правильно делает — заработает и будет нормально жить». Мостовой о возможном переходе Бакаева в клуб из ОАЭ
«Через это нужно пройти. Садулаев боец и сможет справиться» — Мамиашвили о травме борца