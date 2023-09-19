Мамиашвили прокомментировал травму Садулаева

— Его сняли, да. Его нужно (было) снимать ещё до этой схватки, но мнение спортсмена учитывалось. Мало ли на что я надеялся, я понимаю проделанную работу, состояние спортсменов и условия нашей поездки на этот чемпионат. Всегда есть нюансы, невозможно все предугадать. Будем желать ему скорейшего выздоровления и скорее встать в строй. На войне как на войне, ничего страшного, через это нужно пройти, он боец и сможет справиться, — сказал Мамиашвили «Матч ТВ».