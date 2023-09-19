Перешедший в сборную России американец не будет допущен на Игры

Мартинез прогрессирует — его уровень катания действительно высок. И, наверное, больше всего у меня вызывает сожаление и чувство несправедливости тот факт, что Ивон и Саша Гусев (стал двукратным чемпионом России в 13-летнем возрасте — «Газета.Ru»), которые очень серьезно вкладывались в то, чтобы стать олимпийцами, лишены этой возможности. Тем не менее Ивон по-прежнему с радостью участвует в наших мероприятиях. Мы с ним одна команда», — сказал Вдовин.