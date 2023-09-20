Гаджиев назвал главную причину поражения Садулаева в полуфинале ЧМ

«Да, травма, безусловно, какие-то еще причины называются, но самая глобальная причина, как мне кажется, заключается в том, что Абдулрашид Садулаев до конца не верит в то, что сам окажется участником Олимпийских игр. То есть в то, что наши спортсмены будут до Олимпийских игр допущены. А если они не будут допущены, то у Абдулрашида, мне кажется, нет настоящей мотивации.