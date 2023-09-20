Россиянки Парфианович и Малышева преодолели квалификацию на ЧМ по борьбе в Белграде
Россиянки Наталья Малышева и Вусала Парфианович вышли в основную сетку соревнований на чемпионате мира по спортивной борьбе в Белграде.
Малышева в квалификации весовой категории до 53 кг победила Нетми Порутотаге из Шри Ланки. В 1/8 финала россиянка сразится с мексиканкой Карлой Акостой Мартинес.
Парфианович, выступающая в весе до 68 кг, оказалась сильнее Чжеуын Квон из Кореи. В 1/16 финала турнира она встретится с литовкой Дануте Домикайтите.