Россиянки Парфианович и Малышева преодолели квалификацию на ЧМ по борьбе в Белграде

Россиянки Наталья Малышева и Вусала Парфианович вышли в основную сетку соревнований на чемпионате мира по спортивной борьбе в Белграде.

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Малышева в квалификации весовой категории до 53 кг победила Нетми Порутотаге из Шри Ланки. В 1/8 финала россиянка сразится с мексиканкой Карлой Акостой Мартинес.