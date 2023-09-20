27-летний велогонщик вынужден завершить карьеру из-за порока сердца

« Всё могло бы пойти по-другому, если бы мне не оказали так быстро качественную медицинскую помощь. Сейчас со мной всё в порядке, но мне придётся смириться с тем фактом, что это означает конец моей карьеры. Теперь я хочу сосредоточиться на том, чтобы стать лучше, и на предстоящем отцовстве. С Алисией и беременностью всё идёт хорошо, и мы с нетерпением ждём родов. Теперь это мне очень помогает», — сказал Ван Хойдонк.