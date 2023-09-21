Боец Сидаков рассказал, как готовится к Олимпиаде-2024

«Подготовка к Олимпиаде в Париже? Лучше не бежать впереди поезда. Перед этим у нас будет ещё ряд турниров, отбор. Будем просто готовиться. Как бог даст, так и будет», — сказал Сидаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.