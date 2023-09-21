В Европе продлили отстранение российских пловцов от участия в соревнованиях

Европейская федерация плавания (European Aquatics) оставила в силе отстранение российских и белорусских пловцов от соревнований, проводимых под эгидой организации.

Решение продлить отстранение на фоне ситуации на Украине было обсуждено на очередном конгрессе организации.

Решение European Aquatics противоречит позиции World Aquatics, которая ранее в сентябре выпустила критерии допуска россиян до стартов под своей эгидой. Напомним, согласно требованиям организации, атлеты смогут соревноваться в нейтральном статусе в видах спорта, в которых предусмотрено выступление индивидуальных спортсменов. При этом россиянам будет запрещено давать интервью и демонстрировать любую национальную символику.