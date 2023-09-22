UCI снял запрет c велогонщика Лаптева на выступление под нейтральным статусом

Международный союз велосипедистов (UCI) вывел Савелия Лаптева из списка недопущенных россиян для выступления под нейтральным статусом.

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Лаптев не получил нейтральный статус из за высказываний о ситуации на Украине в социальных сетях, после чего его стороной были направлены разъяснения в UCI.

— Переписку вел сам спортсмен, но уведомление о снятии запрета мы получили, — сообщили «Матч ТВ» в Федерации велосипедного спорта России.

Согласно правилам допуска, UCI вправе отзывать нейтральный статус, но при этом может и выводить спортсмена из под запрета на выступление после выяснения обстоятельств.