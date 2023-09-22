UCI снял запрет c велогонщика Лаптева на выступление под нейтральным статусом

Международный союз велосипедистов (UCI) вывел Савелия Лаптева из списка недопущенных россиян для выступления под нейтральным статусом.
Лаптев не получил нейтральный статус из за высказываний о ситуации на Украине в социальных сетях, после чего его стороной были направлены разъяснения в UCI.
— Переписку вел сам спортсмен, но уведомление о снятии запрета мы получили, — сообщили «Матч ТВ» в Федерации велосипедного спорта России.
Согласно правилам допуска, UCI вправе отзывать нейтральный статус, но при этом может и выводить спортсмена из под запрета на выступление после выяснения обстоятельств.
Пока нейтральный статус спортсмен не получил, а значит, согласно правилам, может выступать только за Astana Qazaqstan Development Team.