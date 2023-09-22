Российских пловцов пригласили на международные соревнования в ЮАР

«Пловцы из ЮАР уже приезжали к нам на соревнования, теперь и мы получили приглашение для участия в соревнованиях в Дурбане. Сейчас будет обсуждаться вопрос по составу», — приводит слова президента Всероссийский федерации плавания Владимира Сальникова «Матч ТВ».