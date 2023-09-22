Россиянин Абдулаев выиграл этап Большого шлема по дзюдо
Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев стал победителем этапа Большого шлема по дзюдо в весовой категории до 60 кг.
На проходящем в Баку турнире в финале он встречался со своим соотечественником Гамзатом Заирбековым и добился победы. Соперники обнялись после окончания поединка.
Также бронзовую медаль в Баку завоевала Сабрина Гилязова, выступающая в весовой категории до 48 кг. В поединке за третье место она победила Милицу Николич из Сербии.
Турнир продлится до 24 сентября.