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Россиянин Абдулаев выиграл этап Большого шлема по дзюдо

Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев стал победителем этапа Большого шлема по дзюдо в весовой категории до 60 кг.

Россиянин Абдулаев выиграл этап Большого шлема по дзюдо
© Российская Газета

На проходящем в Баку турнире в финале он встречался со своим соотечественником Гамзатом Заирбековым и добился победы. Соперники обнялись после окончания поединка.

Также бронзовую медаль в Баку завоевала Сабрина Гилязова, выступающая в весовой категории до 48 кг. В поединке за третье место она победила Милицу Николич из Сербии.

Турнир продлится до 24 сентября.