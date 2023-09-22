Украинский борец отказался фотографироваться вместе с россиянином

Украинский борец греко римского стиля Ярослав Фильчаков ушел с пьедестала почета, когда остальные призеры чемпионата мира в Сербии в весовой категории до 82 кг, включая россиянина Ауэса Гонибова, делали коллективное фото, сообщает корреспондент «Матч ТВ» с места событий.

Гонибов в схватке за бронзу победил турка Бурхана Акбудака. В еще одной схватке за третье место Фильчаков победил представителя Молдавии Михаила Браду.

На пьедестале почета стояли все четыре призера, включая чемпиона мира Рафика Гусейнова из Азербайджана и серебряного призера иранца Алирезу Мохмадипиани. Когда представили Фильчакова, Гонибов похлопал в ладоши в знак уважения, украинец этого не сделал.

После вручения медалей Гусейнов, Мохмадипиани и Гонибов встали вместе на одну ступень пьедестала для фото, а Фильчаков сошел с пьедестала и покинул соревновательную часть арены.