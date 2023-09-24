«Не получилось с логистикой». OCA объяснил неучастие россиян в Азиатских играх

У России огромные границы с Азией. Думаю, они куда шире, нежели в европейском направлении, поэтому россиянам решать, как бы они хотели действовать в будущем», — приводит портал Inside the Games слова исполняющего обязанности президента Олимпийского совета Азии Рандхира Сингха.