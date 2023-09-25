Клишина: российским спортсменам нужно соглашаться на условия МОК

«Нужно соглашаться на условия МОК ради Олимпиады? Думаю, что да. Это единственный шанс, ради которого человек всю свою жизнь тренируется и работает. Спортсмен жертвует своим здоровьем, чтобы поехать на международные соревнования — на чемпионат мира, Европы, на Олимпиаду. Нам же всё время прививали мысль, что спорт вне политики. Поэтому мой ответ: да.



Нужно знать и понимать все детали, которые представлены Международным олимпийским комитетом. Я немножко выпала из контекста конкретных заявлений. Если есть какая-то лазейка, какой-то шанс отстоять себя — а мне кажется, он там есть — нужно его использовать. Если не ошибаюсь, МОК предоставил возможность получить нейтральный статус. Наверное, это даже можно сделать не через суд. Но каждый спортсмен должен бороться за себя сам. Знаю, что некоторые федерации против и не хотят ехать на Олимпийские игры при таких условиях. Но огромное количество спортсменов очень хотят! И я их понимаю.



Для людей это дело всей жизни. Люди столько лет работают и хотят получить выхлоп. А где это можно сделать? Только на международных стартах. Следующая Олимпиада — через четыре года. Это очень много, просто колоссальное количество времени! Особенно для тех видов, где заканчивают рано — таких, как спортивная гимнастика, художественная. Чаще всего они едут только на одну Олимпиаду в жизни. У них даже нет шанса поехать на две! Тогда какой смысл тренироваться? Можно заканчивать сейчас и идти учиться в университет, получать профессию. Тоже хороший вариант. В этой ситуации нужно быть реалистом и понимать, за что ты борешься. Если ты уверена в своих силах, знаешь, что способна бороться на Олимпиаде за медаль, за финал, за этот шанс нужно хвататься. Да даже просто съездить на Олимпиаду — уже колоссальный опыт. Олимпиада вообще другая и отличается от любых соревнований. За две недели там будто проживаешь маленькую жизнь. Поэтому каждый человек должен всё взвесить и для себя решить, что для него важно», — сказала Клишина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.