Анна Пракатень взяла золото в гребле на Азиатских играх

Пракатень победила в женской одиночке на соревнованиях в китайском Ханчжоу с результатом 7.39,05. Она выиграла почти 11 секунд у китаянки Лю Жуйци, ставшей второй (7.49,98). Тройку призеров замкнула представительница Японии Сихо Йонекава (7.51,88).

Это первый крупный титул Пракатень после смены сборной. В мае этого года серебряный призер Токио-2020 перешла из России в Узбекистан. До 2016-го она представляла Беларусь.