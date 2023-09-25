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Анна Пракатень взяла золото в гребле на Азиатских играх. В мае она перешла из России в Узбекистан

Бывшая россиянка Анна Пракатень победила в гребле на Азиатских играх.

Анна Пракатень взяла золото в гребле на Азиатских играх
© Sports.ru

Пракатень победила в женской одиночке на соревнованиях в китайском Ханчжоу с результатом 7.39,05. Она выиграла почти 11 секунд у китаянки Лю Жуйци, ставшей второй (7.49,98). Тройку призеров замкнула представительница Японии Сихо Йонекава (7.51,88).

Это первый крупный титул Пракатень после смены сборной. В мае этого года серебряный призер Токио-2020 перешла из России в Узбекистан. До 2016-го она представляла Беларусь.