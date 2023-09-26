Сальников высказался о требованиях World Aquatics к российским спортсменам

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ» назвал унижением требования World Aquatics к российским спортсменам.

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Ранее стало известно, что декларация World Aquatics предлагает российским спортсменам, претендующим на нейтральный статус, обозначить наличие контрактов с военными ведомствами и указать, делались ли высказывания о ситуации на Украине, в том числе в социальных сетях. В этой декларации, которая оказалась в распоряжении «Матч ТВ», спортсменам предлагается согласиться с критериями допуска от World Aquatics, основанными на рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК). Допуск осуществляется только в индивидуальных видах, где соревнуются между собой по одному человеку, есть запрет на общение со СМИ и ограничение по количеству заявленных в одной дисциплине на нейтральный статус.

— Действительно ли есть документ с требованиями, который надо подписать? Федерация реально будет подавать в суд?

— Документ есть. Его получает спортсмен, который заявляет World Aquatics о желании выступить в нейтральном статусе. Процедура проста: он заполняет декларацию, которая согласована с ранее опубликованными критериями. И специальная комиссия World Aquatics рассматривает это сама или со сторонними организациями.

Это не расширило как то возможности наших спортсменов, это сузило их возможности почти до нуля. Не знаю желающих, готовых выступать на таких условиях. Но в общем понимании это просто унижение, — сказал Сальников в эфире «Матч ТВ».