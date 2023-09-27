Олимпийский чемпион по конному спорту врал в суде, что умирает от рака

Олимпийский чемпион в конном спорте Эрик Ламаз обвиняется в подделке документов.

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В 2019-м на канадского спортсмена подали ряд исков из-за того, что он продавал неподготовленных должным образом лошадей. Сумма исков составила около 500 тысяч долларов.

Тогда Ламаз объявил, что у него диагностировали редкую форму рака – глиобластому. Из-за диагноза и лечения судебные заседания пришлось неоднократно переносить.

Недавно спортсмен вновь попал под суд – опять из-за продажи лошадей. Он вновь добивался переноса заседания из-за болезни, но судей смутило то, что Ламаз говорил про терминальную стадию рака еще четыре года назад.

Расследование выявило, что документы, которые Ламаз предоставил суду, были поддельными. Частично они были написаны на голландском, на котором врач, якобы выдавший заключение, вообще не говорит. Из-за этого от Эрика отказался его многолетний адвокат Тим Дэнсон, который заявил: «Эрик очень болен, но, возможно, не раком»,

Один из истцов даже нанял частного детектива, чтобы тот следил за Ламазом – выяснилось, что, к примеру, 19 и 20 января Эрик утверждал, что лежал в кровати при смерти, а 31 января спокойно выступал на соревнованиях.

Теперь Ламазу нужно будет заплатить штраф за все отмененные и перенесенные по его вине судебные заседания, а также найти нового адвоката.

Сам же Ламаз признал, что документы поддельные, но отметил, что рак у него все же есть: якобы в 2020-м врачи сказали, что ему осталось жить два часа, но он вышел из клиники и каким-то образом исцелился.