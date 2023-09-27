Журова: на Олимпиаде российские спортсмены будут выступать за себя, а не за страну

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Викторией ОХАПКИНОЙ прокомментировала решение выплатить призовые на «Играх дружбы», соответствующие Олимпиаде-2024.

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Чемпион получит 4 млн рублей, за второе место – 2,5 млн, а за третье – 1,7 млн. Такие суммы озвучил помощник президента РФ Игорь Левитин на ВЭФ. Сегодня, 27 сентября, их подтвердил заместитель министра спорта России Алексей Морозов в интервью «Матч ТВ».

– Справедливо ли платить так много? Ведь на Олимпиаде и Играх дружбы совсем разная конкуренция

– Почему вы считаете, что на Играх дружбы будет небольшая конкуренция? Я бы не недооценивала эти соревнования, они будут очень конкурентны. Китай точно будет серьезным конкурентом, как и на Олимпиаде. Так что я считаю, что там приедет много стран, поверьте, будут хорошие соревнования.