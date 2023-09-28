Лавров: игры БРИКС задуманы как дополнение олимпийского движения

«Игры БРИКС не станут альтернативой Олимпиаде. Точно так же как БРИКС в качестве межгосударственного объединения укрепляется и расширяется, и будет и дальше расширяться, не против кого-то, а исключительно в интересах стран-участниц, точно так же и спортивные Игры БРИКС задуманы не против олимпийского движения, а в качестве дополнения к олимпийскому движению», — приводит слова Лаврова ТАСС.