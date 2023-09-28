World Aquatics может дисквалифицировать российских спортсменов за общение со СМИ

«Если спортсмен нарушит правила, оценку нарушению должно будет дать независимое подразделение по соблюдению этики в водных видах спорта.



Санкции могут выходить за рамки штрафа и включать дисквалификацию, если того требуют обстоятельства», – ответили в World Aquatics на вопрос о последствиях общения спортсменов с журналистами.