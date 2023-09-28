Регбийный клуб ЦСКА оштрафован на полмиллиона рублей
Контрольно дисциплинарный комитет Федерации регби России (ФРР) оштрафовал московский ЦСКА на 500 тысяч рублей за нарушение регламента чемпионата России среди молодежных команд, сообщается на сайте ФРР.
ЦСКА наказан в связи с неявкой команды на матч турнира молодежных команд против «Красного Яра», который был запланирован на 22 сентября. Армейцам засчитано техническое поражение в игре со счетом 0:28.
Также КДК отстранил игрока клуба «Химик» Нико Апциаури за грубую игру в матче PARI чемпионата России с «Динамо». За удар ногой соперника, лежащего на земле, Апциаури дисквалифицирован на три игровые недели — до 7 мая 2024 года.