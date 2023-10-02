Тренер Тарасова раскритиковала предложение отправить россиян в сборную беженцев

"Ну как то некраcиво звучит. Мы Родину cвою любим и никуда не бежим, вот ведь в чем дело. Формулировочка не очень. Беженцы… Откуда? Из Роccии? Эта формулировочка нам не нравитcя. Может быть, что нибудь другое для наc подберут? Может быть, мы cами что то предложим?" — заявила Тарасова.