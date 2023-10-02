Завершено расследование убийства двукратной чемпионки РК по рукопашному бою

Адвокат подчеркнула, что при расследовании дела стало известно о попытках некоторых сотрудников полиции скрыть особо тяжкое преступление. В отношении этих полицейских начали отдельное производство. Материалы направлены в Управление собственной безопасности ДП Мангистауской области, действия причастных сотрудников получат правовую оценку.

Напомним, тело спортсменки Валерии Шальновой, двукратной чемпионки РК по рукопашному бою, нашли в водозаборном канале в Актау 2 июля. Сначала уголовное дело возбудили по статье «Доведение до самоубийства». Позже полиция переквалифицировала дело сначала по статье «Оставление в опасности», а в конце концов и по статье 99 УК РК «Убийство».