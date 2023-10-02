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Завершено расследование убийства двукратной чемпионки РК по рукопашному бою

Досудебное расследование по делу об убийстве молодой мангистауской спортсменки Валерии Шальновой завершили в Актау. Отдельное производство открыли в отношении полицейских, пытавшихся скрыть преступление.

Завершено расследование убийства двукратной чемпионки РК по рукопашному бою
© Sports.ru

«На основе собранных доказательств преступные деяния подозреваемого квалифицированы по п. 10 ч. 2 ст. 99 УК РК («Убийство, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера»), ч. 1 ст. 121 УК РК («Насильственные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей»), ч. 1 ст. 191 УК РК («Грабеж, открытое хищение чужого имущества»)», – сообщила адвокат Ажар Абдил.

Адвокат подчеркнула, что при расследовании дела стало известно о попытках некоторых сотрудников полиции скрыть особо тяжкое преступление. В отношении этих полицейских начали отдельное производство. Материалы направлены в Управление собственной безопасности ДП Мангистауской области, действия причастных сотрудников получат правовую оценку.

Чемпионка по рукопашному бою погибла при странных обстоятельствах

Напомним, тело спортсменки Валерии Шальновой, двукратной чемпионки РК по рукопашному бою, нашли в водозаборном канале в Актау 2 июля. Сначала уголовное дело возбудили по статье «Доведение до самоубийства». Позже полиция переквалифицировала дело сначала по статье «Оставление в опасности», а в конце концов и по статье 99 УК РК «Убийство».