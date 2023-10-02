Роднина оценила возможное отсутствие призовых для россиян за Олимпиаду-2024

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила новость, что россиянам, которые поедут на Олимпийские игры-2024 в нейтральном статусе, не будут выплачены призовые. Ее слова передает Sport24.

Роднина удивилась возможному отсутствию призовых из-за нейтрального статуса.

«Не могу утверждать на сто процентов, но нет никаких предпосылок, что должно что-то измениться. Россия будет поддерживать спортсменов на Олимпиаде, если мы туда поедем», — заявила она.

20 сентября заместитель министра спорта России Азат Кадыров рассказал, что участвующие в ОИ-2024 в нейтральном статусе россияне не получат призовые.

«Они едут как никто от никого, спортсмены должны отказаться от всего», — объяснил он.

Кадыров подчеркнул, что атлеты будут сняты со ставки Центра спортивной подготовки, а все расходы должен взять на себя Международный олимпийский комитет (МОК).

В марте МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддержавших специальную военную операцию на Украине. При этом атлетов, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.