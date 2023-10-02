Украина отказалась выступать на ЧМ по дзюдо среди юниоров из-за допуска россиян

"Дзюдо нас учит уважать соперника и демонстрировать это уважение на татами, но в наших реалиях это невозможно. Вся эта история с "нейтральными" атлетами - просто некий фейк, ведь весь цивилизованный мир понимает, что под "нейтральностью" прячутся российские спортсмены. Потому на юниорском чемпионате мира Украины не будет. Моя позиция как президента Федерации дзюдо Украины неизменна и такой останется", - добавил он.