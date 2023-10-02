Глава ПКР рассказал об ограничениях, которые будут действовать для россиян на Играх в Париже

— Международный паралимпийский комитет ведет странную политику. С одной стороны, мы были отстранены, с другой — в этом году IPC разрешил все соревнования, которые проводятся по легкой атлетике и плаванию, быть (им) рейтинговыми к Паралимпийским играм в Париже.



В ходе летних Игр паралимпийцев наши пловцы и легкоатлеты завоевали около 80 рейтинговых мест. Месяц назад оргкомитет Парижа запросил у нас заявку. Мы представили, что потенциально у нас могут участвовать порядка 300 человек.



Какие будут ограничения? Наверное, такие, какие были у нас при участии в зимних Играх в Южной Корее. Это касается экипировки, формы, неучастия в составе делегации представителей правительства. Может появиться еще и критерий неучастия членов исполкома ПКР. Других ограничений по участию в Паралимпийских играх и международных соревнованиях сегодня нет, — сказал Рожков в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».