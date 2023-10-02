Глава ПКР рассказал об ограничениях, которые будут действовать для россиян на Играх в Париже
Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков рассказал об ограничениях, которые будут действовать для российских спортсменов на летних Паралимпийских играх в Париже в 2024 году.
Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) 29 сентября проголосовала за частичное приостановление членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации сроком на два года, однако российские спортсмены смогут участвовать в Паралимпиаде 2024 года в Париже индивидуально и в нейтральном статусе. Отмечается, что допуск зависит «от выполнения спортсменами и вспомогательным персоналом условий участия, установленных советом IPC».
— Международный паралимпийский комитет ведет странную политику. С одной стороны, мы были отстранены, с другой — в этом году IPC разрешил все соревнования, которые проводятся по легкой атлетике и плаванию, быть (им) рейтинговыми к Паралимпийским играм в Париже.
В ходе летних Игр паралимпийцев наши пловцы и легкоатлеты завоевали около 80 рейтинговых мест. Месяц назад оргкомитет Парижа запросил у нас заявку. Мы представили, что потенциально у нас могут участвовать порядка 300 человек.
Какие будут ограничения? Наверное, такие, какие были у нас при участии в зимних Играх в Южной Корее. Это касается экипировки, формы, неучастия в составе делегации представителей правительства. Может появиться еще и критерий неучастия членов исполкома ПКР. Других ограничений по участию в Паралимпийских играх и международных соревнованиях сегодня нет, — сказал Рожков в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».
Летние Паралимпийские игры пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября 2024 года.