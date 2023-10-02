Глава МОК ответил на обвинения в двойных стандартах из-за ситуации с россиянами
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на обвинения в двойных стандартах и дискриминации спортсменов из России. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, организация стремится к поиску компромисса, а также уважению прав всех спортсменов, вне зависимости от их гражданства.
«Нас обвиняют в двойных стандартах в ситуации с российскими спортсменами. Мы должны защитить спортсменов, и найти баланс не так просто: с одной стороны, наша миссия — объединить всех спортсменов в мирных соревнованиях, и эта миссия еще более важна для стран и команд, которые находятся в состоянии конфликта, потому что если бы международные соревнования проводились только между странами, чьи государства думают одинаково, то тогда бы международные соревнования больше не могли бы выполнять объединяющую функцию, это были бы просто хорошие соревнования», — заявил Бах.
Он также добавил, что если какая-либо страна хочет принять участие в соревнованиях пока находится в состоянии конфликта, то ей придётся принять одинаковые для всех правила.
«Если вы соревнуетесь в состоянии конфликта, то это означает, что вы стараетесь найти выход как минимум одним способом, в обстановке, где все соблюдают одинаковые для всех спортсменов правила», — добавил он.
Ранее пресс-служба МОК заявила, что организация планирует изменить часть Олимпийской хартии, которая затрагивает права человека.