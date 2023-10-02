Глава МОК ответил на обвинения в двойных стандартах из-за ситуации с россиянами

«Нас обвиняют в двойных стандартах в ситуации с российскими спортсменами. Мы должны защитить спортсменов, и найти баланс не так просто: с одной стороны, наша миссия — объединить всех спортсменов в мирных соревнованиях, и эта миссия еще более важна для стран и команд, которые находятся в состоянии конфликта, потому что если бы международные соревнования проводились только между странами, чьи государства думают одинаково, то тогда бы международные соревнования больше не могли бы выполнять объединяющую функцию, это были бы просто хорошие соревнования», — заявил Бах.