Грег ван Авермат завершит карьеру после гонки «Париж-Тур-2023»

«Буду счастлив, если получится финишировать на хорошей ноте. У меня все еще есть амбиции бороться за победу.



Всегда был на это нацелен, и Париж-Тур-2023 не будет исключением. Это первая крупная классика, на которой я одержал победу в 2011», – сказал ван Авермат.