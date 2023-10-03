Медали Всемирных игр дружбы будут из чистого золота

Медали Всемирных игр дружбы будут произведены из чистого золота. Об этом на форуме "Азартные игры: отчисления на спорт" заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.
"Медали у нас будут из настоящего золота, а не из железки, как на Олимпиаде. Они почему-то считают, что спортсмены должны быть нищими, хотя сами зарабатывают миллиарды. Члены Международного олимпийского комитета тратят свои деньги на бизнес-перелеты и свое проживание, а за остальное платят страны", - сказал Кремлев.
Первые летние Всемирные игры дружбы пройдут в сентябре 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Планируется, что соревнования будут проходить один раз в четыре года.