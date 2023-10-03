Медали Всемирных игр дружбы будут из чистого золота

"Медали у нас будут из настоящего золота, а не из железки, как на Олимпиаде. Они почему-то считают, что спортсмены должны быть нищими, хотя сами зарабатывают миллиарды. Члены Международного олимпийского комитета тратят свои деньги на бизнес-перелеты и свое проживание, а за остальное платят страны", - сказал Кремлев.