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Байсултанов: букмекеры вложили в российский спорт 25 млрд рублей

Суммарные отчисления букмекеров на финансирование российского спорта составили 25 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил заместитель министра спорта России Одес Байсултанов.

Замминистра спорта назвал объем отчислений букмекеров
© РИА Новости

"Суммарно букмекеры вложили в российский спорт 25 млрд рублей", - сказал Байсултанов.

2 октября генеральный директор Единого регулятора азартных игр Алексей Грачев сообщил, что в первом полугодии 2023 года букмекеры направили на финансирование физкультуры и спорта 8,4 млрд рублей.

"Вопросу внебюджетного финансирования уделяется пристальное внимание, - сказал секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов. - По итогам 2022 года отчисления от букмекеров составили 13,8 млрд рублей. Уверяю, что по итогам 2023 года отчисления составят значительно больше".

Целевые отчисления от азартных игр, осуществляемые организатором азартных игр в букмекерской конторе, устанавливаются в процентном отношении от базы целевых отчислений. Объем таких целевых отчислений не может составлять менее 30 млн рублей в квартал. Отчисления в 2023-2024 годах составят 1,5%, в 2025-2027 годах - 1,7%, в 2028-2029 годах - 1,8%, с 2030 года - 2%. В июле Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении отчислений от азартных игр на развитие детско-юношеского спорта и массового спорта до 30%.

В новость внесена правка (12:47 мск) - передается с изменением заголовка, первого абзаца и цитаты в связи с уточнением цитаты спикером.