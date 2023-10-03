Замминистра спорта назвал объем отчислений букмекеров

"Вопросу внебюджетного финансирования уделяется пристальное внимание, - сказал секретарь Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов. - По итогам 2022 года отчисления от букмекеров составили 13,8 млрд рублей. Уверяю, что по итогам 2023 года отчисления составят значительно больше".

Целевые отчисления от азартных игр, осуществляемые организатором азартных игр в букмекерской конторе, устанавливаются в процентном отношении от базы целевых отчислений. Объем таких целевых отчислений не может составлять менее 30 млн рублей в квартал. Отчисления в 2023-2024 годах составят 1,5%, в 2025-2027 годах - 1,7%, в 2028-2029 годах - 1,8%, с 2030 года - 2%. В июле Госдума приняла во втором чтении законопроект об увеличении отчислений от азартных игр на развитие детско-юношеского спорта и массового спорта до 30%.